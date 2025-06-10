GretA Dâhil DörT Kişi Sınır Dışı Edilmeyi Kabul Etti

İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ALIKONULAN TÜRK VATANDAŞLARI KARAYA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gemideki Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya ulaştı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabah saatlerinde iletişim kurdu. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirten kaynaklar, süreçle ilgili Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiğini ifade etti. Gemide toplam 12 kişi yer alıyordu.

GEMİ GAZZE’YE YARDIM GÖTÜRME AMAÇLI YOLA ÇIKMIŞTI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze’ye ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği bu misyon doğrultusunda 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan yola çıkmıştı. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahelesi halinde barışçıl tutumlarını koruyacaklarını ve direniş göstermeyeceklerini bildirmişti. Ancak, İsrail ordusu dün bu gemiye müdahale gerçekleştirmişti.

DAHA FAZLA KİŞİ VE ÜLKEDEN TEMSİLCİLER GEMİDE BULUNUYORDU

Gemi içerisinde, Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi gibi aktivistler yer alıyordu. Ayrıca, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemide bulunuyordu. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Greta Thunberg dahil dört kişinin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği bildirildi.