Greta Dahil 4 Kişi Sınır Dışı Edildi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçlerince alıkonulan gemideki Türk vatandaşları dün akşam karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı bir araya geldi. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığı belirtilirken, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiği aktarıldı. Gemide toplamda 12 kişi bulunuyordu.

GEMİ GAZZE’YE YARDIM GÖTÜRMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye ambargoyu kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla son misyonunu düzenledi. 18 metrelik gemi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıktı. Madleen gemisinde bulunan aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını devam ettireceklerini ve direniş göstermeyeceklerini belirtmişti. Ancak, İsrail ordusu, dün özellikle Gazze’ye yardım götürmeyi hedefleyen Madleen gemisine müdahalede bulundu.

GEMİDE BULUNAN İSİMLER

Gemide, Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan ile Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail basınında yer alan haberlere göre Greta dahil dört kişinin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği bildiriliyor.