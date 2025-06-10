Greta Dahil 4 Kişi Sınır Dışı Edildi

DÜN AKŞAM TÜRK VATANDAŞLARI KARA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail güçlerince alıkonulan gemide bulunan Türk vatandaşları dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabahın erken saatlerinde görüştü. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sunulduğu belirtilirken, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarına bilgi verildiği ifade edildi. Gemide toplam 12 kişi bulunuyordu.

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye ablukayı kırarak yardım götürmeyi amaçlayan son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemiyi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkarmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSU MÜDAHALEDE BULUNDU

İsrail ordusu, dün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla hareket eden Madleen gemisine müdahale etti. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ile Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail basınında çıkan haberlerde, Greta Thunberg dahil dört kişinin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği aktarılıyor.