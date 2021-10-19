Greta iklim için dans etti

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim için dans etti.

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, düzenlenen konserde Rick Astley’in ‘Never Gonna Give You Up’ şarkısını seslendirdi.

Gelecek için Cumalar eyleminin öncüsü, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim aktivistlerinin düzenlediği konserde, bu kez konuşmak yerine yöntem değiştirerek dans edip şarkı söyledi.

Yeşilgazete’nin haberine göre, geçen cumartesi günü İsveç‘in başkenti Stockholm‘de, soğuyan havaya rağmen binlerce kişi iklim eylemi için bir araya geldi. Buradaki etkinliğe katılan Thunberg, sahneye çıkarak Rick Astley‘in 80’lerin ‘Never Gonna Give You Up’ şarkısını seslendirdi ve dans etti.

Konserin arasında gazetecilerin İskoçya‘nın Glasgow kentinde yapılacak olan COP26 İklim Değişikliği Zirvesi hakkındaki sorularını da yanıtlayan Thunberg karamsar bir tonda konuştu:

“Şu anda olduğu gibi, bu COP da herhangi bir büyük değişikliğe yol açmayacak.”