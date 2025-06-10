Greta İle 4 Kişi Sınır Dışı Edildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, İsrail güçlerince alıkonulan gemideki Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı bir araya geldi. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını vurgulayan kaynaklar, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının da bilgilendirildiğini belirtti. Gemide toplam 12 kişi bulunuyordu.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU’NUN MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla son misyonunu başlattı. Bu çerçevede 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Gemideki aktivistler, “İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarımızı sürdüreceğiz ve direniş göstermeyeceğiz” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Dün, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine İsrail ordusu müdahale etmişti.

GEMİDEKİ DİĞER AKTİVİSTLER

Gemide yer alan diğer aktivistler arasında Avrupa Parlamentosu’ndan Fransız üye Rima Hassan ile Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi bulunmaktadır. Ayrıca, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile gazeteci Omar Faiad da gemide bulunanlar arasında yer alıyor. İsrail basınında çıkan haberlere göre, Greta dahil olmak üzere dört kişi sınır dışı edilme talebini kabul etti.