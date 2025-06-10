Greta Ve 3 Kişi Sınır Dışı Edildi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gemide bulunan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabah saatlerinde görüştü. Kaynaklar, Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirtirken, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının da bilgilendirildiğini ifade etti. Gemide toplamda 12 kişi bulunmaktaydı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” isimli sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı aşarak bölgeye yardım götürmeyi hedefleyerek son misyonunu gerçekleştirdi. 18 metrelik gemi, 1 Haziran tarihinde İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru hareket etmişti. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesi halinde barışçıl tutumlarını koruyacaklarını ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu. Ancak, İsrail ordusu dün, Gazze’ye yardım götürmeyi amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti.

GEMİDE BULUNAN AKTİVİSTLER

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu. İsrail medyasında çıkan haberlerde, Greta Thunberg dahil dört kişinin sınır dışı edilmek üzere kabul ettiği bilgisi yer aldı.