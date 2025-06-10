Greta Ve 3 Kişi Sınır Dışı Olmayı Kabul Etti

TÜRK VATANDAŞLARI KURTARILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya çıktı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı bir görüşme yaptı. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin verildiği belirtilirken, süreçle ilgili olarak vatandaşların yakınlarına bilgi ulaştırıldığı aktarıldı. Gemide toplamda 12 kişi yer alıyordu.

ABLUĞA KIRMAYA YARDIM GÖTÜRME AMAÇLI MİSYON

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırarak bölgeye yardım götürme amacıyla son misyonunu organize etti. Bu çerçevede, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkan 18 metrelik Madleen gemisi, aktivistler tarafından kullanılıyordu. Gemideki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını koruyacaklarını ve direnişte bulunmayacaklarını duyurmuştu. Ancak, İsrail ordusu, güzergahtaki Madleen gemisine müdahale etti.

GEMİDE BULUNANLARIN LİSTESİ

Gemide, Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın yanı sıra, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi ile İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Greta Thunberg dahil dört kişinin sınır dışı edilme teklifini kabul ettiği bildiriliyor.