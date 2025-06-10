Greta ve 4 Kişi Sınır Dışı Edildi

DİŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanlığına dayandırılan bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşları, dün akşam saatlerinde karaya ulaşmış. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı bir araya geldi. Kaynaklar, Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirtirken, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının da bilgilendirildiğini ifade etti. Alıkonulan gemide toplamda 12 kişi mevcut.

ÖZGÜRLÜK FİLOSUNDAN YARDIM MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze’ye yardım ulaştırma amacıyla yaptığı son misyon kapsamında, 18 metrelik gemi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket ederek Gazze yönüne doğru yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahalesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini açıklamışlardı. Ancak, İsrail ordusu, dün Gazze’ye yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisine müdahale etti.

KİMLER GEMİDE BULUNUYORDU?

Gemideki aktivistlerin arasında, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi yer alıyordu. Ayrıca, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemide bulunuyordu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Greta dahil dört aktivistin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği bildiriliyor.