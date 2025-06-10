Greta ve Dört Kişi Sınır Dışı Edildi

TÜRK VATANDAŞLARI KARAYA ÇIKTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, İsrail güçleri tarafından alıkonulan gemideki Türk vatandaşları dün akşam saatlerinde karaya çıkmayı başardı. Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkilileri, vatandaşlarla bu sabaha karşı bir araya geldi. Türk vatandaşlarına her türlü konsüler desteğin sağlandığını belirten kaynaklar, süreçle ilgili olarak Türk vatandaşlarının yakınlarının bilgilendirildiğini ifade ediyor. Gemide toplamda 12 kişi bulunuyordu.

GEMİ İtalyadan YOLA ÇIKTI

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze’ye yönelik ablukayı aşmak ve bölgeye yardım götürmek amacıyla düzenlenen son misyon kapsamında 18 metrelik gemi, 1 Haziran tarihinde İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun bir müdahale durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştur. Ancak, İsrail ordusu, dün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Madleen gemisine müdahale etti.

KİŞİSEL DİĞER AKTİVİSTLER

Gemide yer alan kişiler arasında Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi de bulunuyordu. Ayrıca, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da gemide yer alıyordu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Greta dahil dört kişinin sınır dışı edilmeyi kabul ettiği bildiriliyor.