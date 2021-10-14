Greta’dan Biden açıklaması

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Biden ile görüşebileceğini söyledi.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gelecek ay düzenlecek Cop26 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile konuşma fikrine sıcak baktığını söyledi. Ancak18 yaşındaki kanaat önderi, zirveden önemli bir sonuç çıkmayacağını düşündüğünü ve ABD başkanın hoş sözlerinden etkilenmediğini açıkladı.

Greta Thunberg, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne ABD liderinden ne de 31 Ekim – 12 Kasım tarihleri ​​​​arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.

Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist, ABD başkanının veya herhangi bir dünya liderinin Cop26’da onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi:

“Duruma göre değişir. Bu insanların neden benimle buluşmak istediğini anlamıyorum, ama evet Biden ile görüşebilirim.”