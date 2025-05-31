Grev Üçüncü Gününde Devam Ediyor

GREVE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinin tıkanması sonucu başlayan grev, üçüncü gününde de devam ediyor. Grev nedeniyle Konak’taki bazı caddelerde çöpler birikmiş durumda. Bu süreçte, otobüslerin büyük bir kısmı hizmet veremediği için ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Belediyenin sunduğu hizmetler de büyük oranda duraksadı. Grevin etkisi en fazla Kent Temizliği Şube Müdürlüğü’nde hissedilirken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde biriken çöpler dikkat çekiyor.

MASAYA DAVET

Grev ile ilgili sosyal medya üzerinden değerlendirme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, “Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz” sözlerini kullandı. Tugay, Genel-İş temsilcilerinin, yan ödemeleri, sanki belediyenin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi ele aldıklarını belirtti. Tugay, yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemelerin kaldırılmasını önererek, “Aylık net ücret olarak 65 bin TL’den başlayan, 80 bin TL’ye ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne Eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim” ifadesini kullandı. Ayrıca, DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ettiğini de belirtti.

ÖNERİLER ÜZERİNDE GÖRÜŞME

Önerilen rakamların nasıl karşılanabileceği konusunda çalışanların takdirine güvendiğini söyleyen Tugay, İzmir halkının yaşayabileceği mağduriyetin uzamaması için her türlü özveriyi göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Tugay, sendika temsilcilerini, günlük yevmiyeleri belirlemek üzere görüşme masasına beklediğini belirtirken, yan ödemeler konusunda yaşanan kafa karışıklığını ortadan kaldıracaklarını ve net maaşları konuşacaklarını duyurdu.