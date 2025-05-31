Grev Üçüncü Gününde Sürüyor

GREVE DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş sendikası arasında yürütülen İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir’de toplam 23 bin işçiyi etkileyen toplu iş sözleşmesi sürecinin tıkanması nedeniyle başlayan grev, üçüncü gününde de sürüyor. Grev nedeniyle, otobüslerin neredeyse tamamı kontak kapatırken, ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı hizmetler çoğunlukla durma noktasına geldi. Grevin etkilediği önemli bir diğer alan ise Kent Temizliği Şube Müdürlüğü oldu. İşçilerin grevde bulunması sonucunda bazı bölgelerde çöpler toplanmadı ve Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde çöp birikintileri oluştu.

MASAYA DAVET EDİYORUM

Grevle ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, “Genel-İş yöneticileri masada teklif ettiğimiz samimi rakamları yalanlıyor ve inkar ediyorlar, üzüntüyle izliyoruz. Genel-İş temsilcileri konuşmalarında çok sayıda kalemdeki yan ödemeyi sanki Belediyemizin bütçesi dışında bir yerden karşılanıyormuş gibi anlatıyor ve adeta yok sayıyorlar. Toplu İş Sözleşmesi taslağındaki yaklaşık 50 ayrı kalemdeki yan ödemeleri tamamen kaldıralım. Aylık net ücret olarak 65 bin TL’den başlayan, 80 bin TL’ye ulaşan rakamları ödeyelim. Üstüne Eylül ayında bu artışa yüzde 10 daha ekleyelim: bu da en az 71 bin 500 TL’den 88 bin TL’ye kadar aylık net ücret anlamına gelecektir. Bu teklif üzerinde konuşmak ve mümkün olan en kısa sürede sözleşmemizi imzalamak için DİSK Genel-İş Sendikası’nı masaya davet ediyorum” dedi.

NET MAAŞ ÜZERİNE GÖRÜŞECEĞİZ

“Önerdiğimiz bu rakamın nasıl bir özveriyle verilebileceğini çalışanlarımızın takdir edeceğine inanıyorum” diyen Tugay, “İzmir halkının yaşadığı mağduriyetler uzamasın diye her türlü özverili yaklaşımı göstermeye çalışıyoruz. Önerdiğimiz rakamları karşılayacak günlük yevmiyeleri belirlemek için sendika temsilcilerini görüşme masasına bekliyoruz. Yan ödemeler üzerinden yaratılan kafa karışıklığını kaldıracağız. Her ay herkese ödenecek net maaşı konuşacağız” açıklamalarında bulundu.