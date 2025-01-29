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Gri Listede Aranan Hakim Yakalandı

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FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA YAKALAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün yargı yapılanmasına dair yürütülen soruşturmada önemli bir gelişmeyi paylaştı. Açıklamada, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tam 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014 yılında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız’ın yakalandığı bildirildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Akyıldız’ın yakalanmasının ardından, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gerekli işlemlerin yapılacağı ve sonrasında ise Ankara Adliyesi’ne sevk edileceği ifade edildi.

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