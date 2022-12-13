Gri listedeki 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, gri kategoride olduğu belirlenen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2’sinin GRİ kategoride olduğu belirlenirken, PKK’nın sözde Gabar Cephesi takım sorumlusu tutuklandı.

Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güçlükonak ilçesi Gabar Dağı bölgesinde (3) terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 1 terörist de sağ olarak ele geçirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Teröristlerden birinin Sözde YJA-Star Sorumlusu, Terör Arananlar Listesinde GRİ Kategoride yer alan Sılav Koçer kod adlı Behiye Kaçar olduğu belirlendi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Diğer teröristin Terör Arananlar Listesinde GRİ kategoride yer alan ve örgütün sözde özel kuvvetlerinde bulunan Agit Nizip kod adlı Yakup Demir olduğu, teröristin, 06 Mayıs 2019 tarihinde Gabar Dağı Karageçit mevkiinde 6’ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen operasyonda, P.Söz.Er Görkem AKKUŞ’un şehit edildiği silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

Operasyonların devamında, JÖH ve Jandarma Komando Timleri ile çatışmaya giren ve bir mağarada sıkıştırılan (1) terörist silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak ele geçirilmişti.