Grimsby Town, Manchester United’ı Mağlup Etti

İNGİLTERE LİG KUPASI’NDA ŞOK SONUÇ

İngiltere Lig Kupası’nın 2. turunda Manchester United, 4. Lig temsilcisi olan Grimsby Town ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sonuçlanan bu çekişmeli mücadelede, Grimsby Town penaltı atışları sonucunda rakibini 12-11 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı. Grimsby’den Charles Vernam, 22. dakikada, Tyrell Warren ise 30. dakikada gol atarak takımına avantaj sağladı. Manchester United’ın gollerini ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire kaydetti.

PENALTILARDA GRİMSBY ÖNE ÇIKIYOR

Maç, penaltı atışlarına geçiş yaptıktan sonra, İngiltere’nin 4. Lig ekibi Grimsby Town, Manchester United’ı 12-11 mağlup ederek bu önemli karşılaşmayı kazandı ve İngiltere Lig Kupası’na devam etti. Bu yenilgiyle birlikte Manchester United, turnuvaya veda etmiş oldu. Grimsby Town’un başarısı sonrasında taraftarlar, kutlama yapmak için tribünleri aştı ve oyuncularıyla birlikte galibiyetin tadını çıkardı.