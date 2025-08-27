Haberler

Grimsby Town, Manchester United’ı yendi

MAÇTAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER

İngiltere Lig Kupası’nın 2. turunda Manchester United, 4. Lig temsilcisi Grimsby Town ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten bu mücadelenin ardından, sonuç penaltı atışlarına gitti.

GRIMSBY TOWN’IN BAŞARILI GOLLARI

Grimsby Town’ın gollerini 22. dakikada Charles Vernam, 30. dakikada ise Tyrell Warren kaydetti. Manchester United ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire ile karşılık verdi.

PENALTILARDAKİ GERİLİM

Penaltı atışlarında Grimsby Town, Manchester United’i 12-11’lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla birlikte Manchester United, İngiltere Lig Kupası’na veda etti. Galibiyetin ardından Grimsby Town taraftarı, kutlama yapmak amacıyla sahaya inerek oyuncularla birlikte zaferlerini kutladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray, Singo’yu İstanbul’a getirdi

Galatasaray, Wilfried Singo’yu kadrosuna kattı. Yeni transfer, İstanbul'da olmaktan memnuniyet duyduğunu ve taraftarın desteğiyle başarılı olacaklarını açıkladı.
Haberler

Şırnak’ta Programda Öğrenciler Kaynaşıyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Uludere'deki 'Maziden Atiye Şırnak' etkinliğinde tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemini dile getirerek, öğrenci birlikteliğine katkı sağladığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.