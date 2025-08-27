Grimsby Town, Manchester United’ı yendi

MAÇTAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER

İngiltere Lig Kupası’nın 2. turunda Manchester United, 4. Lig temsilcisi Grimsby Town ile karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten bu mücadelenin ardından, sonuç penaltı atışlarına gitti.

GRIMSBY TOWN’IN BAŞARILI GOLLARI

Grimsby Town’ın gollerini 22. dakikada Charles Vernam, 30. dakikada ise Tyrell Warren kaydetti. Manchester United ise 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire ile karşılık verdi.

PENALTILARDAKİ GERİLİM

Penaltı atışlarında Grimsby Town, Manchester United’i 12-11’lik skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Bu sonuçla birlikte Manchester United, İngiltere Lig Kupası’na veda etti. Galibiyetin ardından Grimsby Town taraftarı, kutlama yapmak amacıyla sahaya inerek oyuncularla birlikte zaferlerini kutladı.