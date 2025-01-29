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Grip Vakaları Artıyor: Bağışıklığı Güçlü Tutun

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ARTAN HASTA YOĞUNLUĞU

Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde son günlerde grip ve soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle önemli bir hasta yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle acil servislerde ve yatan hasta sayılarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Çocuk, acil servis ve dahiliye bölümlerine yapılan başvurular çoğaldı. Hastaneye genellikle grip, yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, ishal, kusma, öksürük, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, baş ağrısı ve gözlerde sulanma gibi semptomlarla başvuruluyor.

ENFEKSİYON ÖNLEMLERİNE DİKKAT

Grip vakalarındaki artışa dikkat çeken Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, ilçe halkına enfeksiyonların yayılmasını önlemek için kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca hasta bireylerle temastan sakınılması ve düzenli el yıkama alışkanlığının sürdürülmesi de öneriler arasında. Dr. Çelik, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemi üzerinde durarak dengeli beslenme ve bol sıvı tüketimi gerektiğini vurguluyor. Gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirici meyve ve sebzelerin tüketilmesi, vitamin takviyeleri alınması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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