Grip Ve Soğuk Algınlığı Belirtilerine Dikkat Edin

SOĞUK HAVANIN ETKİLERİ

Büyük ihtimalle öksürük, hapşırık ve boğaz ağrısı ile gelen bir soğuk algınlığı geçiriyorsunuz. Virüslerin neden olduğu grip ve soğuk algınlığı gibi sağlık problemleri yıl boyunca ortaya çıkabiliyor, ama en çok soğuk aylarda kendini gösteriyor. Peki, yalnızca bir soğuk algınlığı mı yaşıyoruz yoksa başka bir rahatsızlık mı? BBC’nin Morning Live programında tıp doktoru Oscar Duke, bu konudaki önemli önerilerini aktarıyor. Soğuk havanın bağışıklık sistemimiz üzerindeki etkilerine dair araştırmalar henüz kesin bir sonuca ulaşamadı. Ancak soğuk havalarda genellikle sıcak, rahat ve kapalı alanlara yöneliyoruz. İşte bu ortamlar virüslerin yayılması için ideal bir zemin oluşturuyor.

OKUL VE YURTLARDAKİ RİSKLER

Bazı ülkelerde, mesela İngiltere’de, bu dönem çocukların yaz tatilinden sonra okullara döndüğü zamana denk geliyor. Okul ve kreşler, virüslerin rahatça yayıldığı yerler gibi düşünülebilir. Çocuklar bu mikropları eve taşıyabiliyor. Aynı durum üniversite yurtlarındaki yeni öğrenciler için de geçerli. Bir araya gelmek mikropların yayılmasına yol açabilirken, fazla alkol tüketimi ve eğlence de bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Soğuk algınlığı, grip ve Covid gibi daha ciddi virüslerin belirtileri çoğunlukla birbirine benziyor. Ancak bazı ipuçları, bu hastalıkları ayırt etmemize yardımcı olabiliyor.

BELİRTİLERDEN ANLAYABİLMEK

Soğuk algınlığı genellikle yavaş bir başlangıç yapar. Burnu ve boğazın arka kısmında etkiler, bazılarında ağız bölgesinde gıdıklanma hissi yaratır. Erken belirtiler arasında kulakta basınç hissi de olabilir. Virus ilerledikçe akciğerlere ulaşarak inatçı bir öksürüğe yol açabiliyor. Fakat çoğunlukla bu durum günlük yaşamı olumsuz etkilemiyor. Grip ise vücutta ağrılar, ateş ve kas zayıflığı gibi daha rahatsız edici belirtiler getirebiliyor. Grip sizi yatağa mahkum etmese de çoğu zaman öyle hissettiriyor. Pandemi sonrası Covid süreci, belirtilerin benzerliğinden dolayı durumu karmaşık hale getiriyor. Bununla birlikte, Covid’i diğerlerinden ayıran bazı özgün işaretler mevcut. Dinlenmek ve iyileşmeye çalışmak önemli; ancak eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa veya nefes darlığı yaşıyorsanız, belirtiler üç haftayı geçiyorsa mutlaka bir doktora başvurmalısınız.

COVID VARYANTLARI VE SEMPTOMLAR

Uzmanların belirttiğine göre, şu anda yaygın olarak görülen Covid varyantları arasında Stratus ya da XFG ve Nimbus olarak bilinen NB.1.8.1 bulunuyor. Bu varyantlar, önceki Covid-19 türlerine kıyasla büyük bir tehdit oluşturamıyor. Ancak virüsün son dönemdeki genetik değişiklikleri enfeksiyon olasılığını artırabiliyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Alpay Azap, test yaptıran hastaların neredeyse yüzde 80’inde Covid virüsüne rastlandığını bildiriyor. Yeni vakalarda ses kısıklığı ve keskin boğaz ağrısı gibi belirtiler de söz konusu. Belirtileriniz varsa ve dışarı çıkmanız gerekiyorsa, yüz maskesi takmanız öneriliyor. İngiltere’nin Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, boğaz ağrısı için bol sıvı tüketmenin ve bir çay kaşığı bal kullanmanın faydalı olabileceğini belirtiyor.

GRİP AŞISI VE ÖNLEMLER

Kraliyet Aile Hekimleri Koleji, İngiltere genelinde Covid oranlarının özellikle küçük yaş grupları ve yaşlılar arasında arttığını duyuruyor. Vücudumuz doğal olarak virüslerle mücadele etse de uygun ilaçlar ile bu süreci desteklemek mümkün. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, grip virüsünün neden olduğu enfeksiyonları önlemenin en etkili yolu aşı yaptırmaktır. Grip virüsü sürekli değişim gösterdiği için her yıl yeni türlere karşı aşı güncellenmesi gerekiyor. Dr. Oscar, aşı gerektiğinde yıllık grip aşısının yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Aşı olma durumu ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor; ana hedef ise en fazla risk altındaki gruplara öncelik vermek. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, gripten komplikasyon riski yüksek olan bireyler için aşı oldukça önemli.