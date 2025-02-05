Grok Android’e Geliyor: Elon Musk’ın Atılımı

GROK’UN MOBİL ERİŞİMİ GENİŞLİYOR

Geçtiğimiz ay, Elon Musk’ın xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zeka sohbet botu, X uygulamasından ayrı bir şekilde iPhone ve iPad için bir uygulama olarak kullanıcılara sunulmuştu. Şimdi, Grok’in mobil erişimi daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Uygulama, Android cihazlar için de kullanıma sunulacak. Şu an Google Play Store’da listelenmiş durumda, fakat henüz indirilebilir değil. Kullanıcılar, uygulamayı önceden kaydettirebiliyor ve ülkesinde kullanıma sunulduğunda, cihazlarına otomatik olarak yüklenecek. Grok’un Play Store listesi, uygulamanın ücretsiz olacağını ve özelliklerine erişmek için giriş yapma zorunluluğunun bulunmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşamak isteyen veya X hesabıyla bağlanmak isteyen kullanıcılar için giriş yapma seçeneği mevcut.

ELON MUSK YAPAY ZEKAYA YATIRIM YAPIYOR

Uygulama piyasaya sürüldüğünde, metin yanıtları, görsel oluşturma ve gerçek zamanlı bilgi sunma gibi çeşitli özellikler sunacak. Grok, tıpkı ücretsiz ve premium web sürümlerinde olduğu gibi Grok 2 yapay zeka modeliyle çalışacak ve bağımsız bir iOS ve Android uygulaması olarak piyasada yer alacak. Bu durum, daha önce yalnızca X uygulaması içinde erişilebilen Grok’un önemli bir avantaj elde etmesine yol açıyor. Böylelikle Grok, diğer popüler yapay zeka araçları olan ChatGPT, Gemini ve Claude ile daha doğrudan bir rekabet ortamına girecek. Bu rakipler, benzer özellikler sunan bağımsız uygulamalara sahipken, her biri farklı alanlarda avantajlar sergiliyor.

GROK’UN REKABET ÜSTÜNLÜKLERİ

Grok, verdiği cevaplarda eğlenceli ve bazen de tuhaf bir üslupla dikkat çekiyor. Claude ise daha profesyonel ve yardımsever bir yaklaşım sergiliyor. Gemini, ticaret ve analiz konularında öne çıkarken, yaratıcılık konusunda daha sınırlı kalabiliyor ve hassas konulardan kaçınıyor. ChatGPT ise hemen her alana uyum sağlayabilen ve çok yönlü bir yapay zeka olarak tanınıyor. Bu bağlamda, Grok’un yeni mobil uygulaması, rekabetçi yapay zeka pazarında önemini artırıyor.