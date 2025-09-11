“Grok’un X Hesabına Erişim Engellendi”

HESAP EREŞİMİ ENGELLENDİ

Grok’un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime kapatıldı. Erişim kararını veren sulh ceza hakimliğinin ismi henüz bilinmiyor. Bununla birlikte, hesap Türkiye’den X tarafından hâlâ görünmez hâle getirilmedi.

GÜVENLİK NEDENLERİ

Bu engellemenin arkasındaki sebepler açıklanmamış olsa da, durum ulusal güvenlik ölçütleriyle ilgili olarak gündeme geldi. Engellenen hesap üzerinden herhangi bir bildirim ya da açıklama yapılmadığı için, kullanıcılar bilgiye erişim sağlayamıyor.