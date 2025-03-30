Grönland Başbakanı ABD’ye Tepki Gösterdi

GRÖNLAND BAŞBAKANINDAN TEPKİ

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesiyle ilgili yönlendirmelerine karşı bir duruş sergiledi. Nielsen, “Başkan Trump, ABD’nin Grönland’ı alacağını söylüyor. Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak. Biz birine ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN GRÖNLAND’A YÖNELİK İDDİALARI

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen’in girişimleri sonrasında, Trump, beyaz sarayda yaptığı bir açıklamada, uluslararası güvenliğin sağlanması için “Grönland’a sahip olmaları gerektiğini” dile getirmişti. Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin faaliyet göstermesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, bu konuyla ilgilenilmesi için Danimarka’yı veya başka bir ülkeyi güvenilir bulmadığını kaydetti.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI’nın DEĞERLENDİRMESİ

ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ise, 28 Mart’ta gerçekleştirdiği Grönland ziyareti esnasında Danimarka yönetimini, ada güvenliğine yeterince yatırım yapmadığı konusunda eleştirdi. Vance, “Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland’da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor.” diyerek, askeri müdahaleye gerek kalmadan Grönland halkının ABD’nin ve adanın kontrolü yönündeki talepleriyle aynı fikirde olacağına inandığını belirtti.