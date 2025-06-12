Grönland’da Buz Erimesi Rekor Hızda

GRÖNLAND’DA BUZ TABAKASI ERİME ORANLARI

Bilim ağı World Weather Attribution (Dünya Hava Durumu-WWA), Grönland’ın buz tabakasının mayıs ayında meydana gelen sıcak hava dalgası sırasında ortalama 17 kat daha hızlı eridiğini aktarıyor. WWA, “Bu mayıs ayında İzlanda üzerinde gözlemlenen sıcaklıklar rekor kırarak 1991-2020 ortalama mayıs günlük maksimum sıcaklıklarından 13 santigrat dereceden fazla daha sıcak oldu” açıklamasında bulunuyor. Hava durumu enstitüsü, ülke genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84’ünün mayıs ayında rekor sıcaklıklar kaydettiğini duyurdu. WWA, Grönland’ın doğusunda sıcak hava dalgası sırasında ortalamanın sanayi öncesi iklimden 3,9 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirtiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Ağ, bu mayıs ayında İzlanda ve Grönland’da gözlemlenen rekor sıcaklıkların ancak 100 yılda bir tekrarlanabileceğini ekliyor. Grönland ve İzlanda gibi soğuğa alışkın bölgelerde sıcak hava dalgasının bireysel etkileri belirginleşiyor. WWA, “Grönland ve İzlanda’da altyapı soğuk hava için inşa edilmiştir, yani bir sıcak hava dalgası sırasında buz erimesi sele yol açabilir ve yollara ve altyapıya zarar verebilir” ifadelerini kullanıyor.

İZLANDA’DA SIRA DIŞI SICAKLIKLAR

15 Mayıs’ta İzlanda’da sıcaklıkların 26 santigrat dereceyi aşması, bölge için oldukça sıra dışı bir duruma sebep oldu. İzlanda’daki yollar, tehlikeli sürüş koşullarına neden olurken, Grönland’da bu yüksek sıcaklıklar deniz buzunun kırılmasına yol açarak, avlanma, balıkçılık ve seyahat için buna bağımlı olan toplulukları tehdit ediyor. WWA’nın yaptığı analiz, iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koyarak, aşırı sıcakların küresel ısınma nedeni ile yaklaşık 3°C daha sıcak ve 40 kat daha olası olduğunu gösteriyor. İklim modellerinin sıcaklık artışını hafife alma eğiliminde olsa da, tahminler küresel ısınmanın 2.6°C’ye ulaşmasıyla bu tür olayların olasılığının iki katına çıkabileceğini belirtiyor.

İZLANDA’DA YENİ SICAKLIK REKORU

Yeni mayıs ayı sıcaklık rekoru, 26.6°C ile Doğu İzlanda’daki Egilsstaoir’de kaydedildi. Mevcut iklimde ortalama geri dönüş süresinin yaklaşık 110 yıl olduğu ifade ediliyor. Hem Grönland hem de İzlanda, iklim adaptasyonunu giderek daha acil hale getiren artan sıcaklıklar ve değişen yağış modelleri gibi geniş Arktik eğilimlerle karşı karşıya kalıyor.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİTLER

İzlanda, altyapı ve toplum sistemlerine odaklanan iklim uyum planlarını resmen uygulamaya geçerken, Grönland da ısıyı ortaya çıkan bir halk sağlığı tehdidi olarak değerlendirmeye başlıyor.