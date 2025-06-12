Grönland’da Buz Rekorları Kaydedildi

GRÖNLAND’DAKİ BUZ TABAKASI HIZLA ERİYOR

Bilim ağı World Weather Attribution, Grönland’ın buz tabakasının mayıs ayında sıcak hava dalgası sırasında ortalama seviyelerin 17 kat daha hızlı eridiğini duyurdu. WWA, “Bu mayıs ayında İzlanda üzerinde gözlemlenen sıcaklıklar rekor kırarak 1991-2020 ortalama mayıs günlük maksimum sıcaklıklarından 13 santigrat dereceden fazla daha sıcak oldu” ifadesini kullandı. Meteoroloji enstitüsünün verilerine göre, ülke genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84’ü mayıs ayında rekor sıcaklıklar kaydetti. Grönland’ın doğusunda ise, sıcak hava dalgası sırasında kaydedilen en yüksek gün sıcaklığının sanayi öncesi iklimden 3,9 santigrat derece daha yüksek olduğu aktarıldı.

SOĞUK BÖLGELERDEKİ HAREKETLİLİK

WWA, bu mayıs ayında İzlanda ve Grönland’da kaydedilen rekor sıcaklıkların ancak 100 yılda bir tekrarlanabileceğini de ifade etti. Grönland ve İzlanda gibi soğuk hava koşullarına alışkın bölgelerde sıcak hava dalgasının eşi benzeri görülmemiş etkileri oluşuyor. WWA, “Grönland ve İzlanda’da altyapı soğuk hava için inşa edilmiştir. Bu nedenle bir sıcak hava dalgası sırasında buz erimesi, sele yol açabilir ve yollar ile altyapıya zarar verebilir” diye açıkladı.

İZLANDA’DA SINIRLARI ZORLAYAN SICAKLIK

15 Mayıs’ta İzlanda’da sıcaklıkların 26 santigrat dereceyi aşmasıyla bölge için oldukça alışılmadık bir durum ortaya çıkmış oldu. İzlanda’daki yollar, tehlikeli sürüş koşulları ile çalkalanırken, Grönland’da daha yüksek sıcaklıklar deniz buzunun kırılmasına sebep olarak avlanma, balıkçılık ve seyahat için buna bağımlı olan topluluklar için tehdit oluşturdu. WWA’nın analizi, iklim değişikliğinin etkisini vurgulayarak, aşırı sıcakların küresel ısınma sebebiyle yaklaşık 3°C daha sıcak ve 40 kat daha olası olduğunu gösterdi.

İKLİMİK TENDENSİYONLARIN ENDEKSİ

İklim modellerinin sıcaklık artışını hafife alma eğilimi olmasına rağmen, tahminler küresel ısınmanın 2.6°C’ye ulaşmasıyla bu tür iklim olaylarının iki kat daha olası ve daha sıcak hale gelebileceğini ortaya koyuyor. Mayıs ayındaki yeni sıcaklık rekoru, 26.6°C ile Doğu İzlanda’daki Egilsstaoir’de kaydedilirken, mevcut iklimdeki tahmini geri dönüş süresinin yaklaşık 110 yıl olarak belirlendiği ifade ediliyor. Hem Grönland hem de İzlanda, artık iklim adaptasyonunu daha acil hale getiren artan sıcaklık ve değişen yağış desenleri gibi genişletilmiş Arktik eğilimlerini gözlemliyor.

HALK SAĞLIĞINA YANSIYAN TEHDİTLER

İzlanda, altyapı ve toplumsal sistemlere odaklanan iklim uyum planlarını resmiyet kazanırken, Grönland da artan sıcaklıkları halk sağlığı açısından bir tehdit olarak ele almaya başlıyor.