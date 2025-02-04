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Grönland, Trump’a Yanıt İçin Hazırlık Yapıyor

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HÜKÜMETTEN LEGAL DÜZENLEME AÇIKLAMASI

The Local gazetesinin haberine göre, hükümet, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a olan ilgisini gündeme getirdiği zamanda sunulan yasa tasarısına dair açıklama yaptı. Grönland’da en geç 6 Nisan’da yapılması planlanan seçimlere yönelik olası müdahaleleri önlemeyi hedefleyen bu yasa tasarısına ilişkin yapılan açıklamada, tasarı çerçevesinde yabancı ve isimsiz siyasi fonların yasaklanmasının planlandığı aktarıldı.

Parlamentoya sunulan tasarının ayrıca, siyasi partilerin toplamda 200 bin kronu aşan özel bağış ya da 20 bin kronun üzerinde bireysel bağış almasının yasaklanmasını öngördüğü ifade edildi. Bu düzenlemenin, Grönland’daki seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı vurgulandı.

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