Grönland Üzerine Trump’ın Stratejik Açıklamaları

BİLGİLERİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray’da gazetecilerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’daki ABD askeri varlığını artırma planlarına dair dikkat çekici açıklamalar yaptı. Trump, “Grönland’a ihtiyacımız var. Daha önemlisi, uluslararası güvenlik için Grönland’a sahip olmalıyız” diyerek adanın stratejik önemine vurgu yaptı.

ÇİN VE RUSYA TAHDİDİ

Trump, Grönland çevresinde Çin ve Rus gemilerinin faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, bu sorunu çözmek için Danimarka veya başka bir ülkeye güvenmediklerini ifade etti. Grönland’ın, modern çağda stratejik bir konuma sahip olduğu mesajını verdi.

ULUSLARARASI YANSIMALAR

Trump’ın bu açıklamaları, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilmesi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Danimarka ve Grönland yönetimleri daha önce adanın “satılık olmadığı ve olmayacağı” konusunda net bir tutum sergilemişti.

KANADA İLE İLİŞKİLER

Trump, daha önce Kanada hakkında yaptığı yorumlarda, ülkenin ABD’nin stratejik çıkarları açısından önemine dikkat çekmişti. Ticaret gerilimleri sırasında, Kanada’nın ABD’nin “51. eyaleti” olması gerektiğini ima eden sözleri tartışmalara yol açmıştı. Ancak son zamanlarda Kanada ile ilişkilerde daha uzlaşan bir tutum sergileyerek, “Kanada ile birçok konuda anlaştık ve ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız” açıklamasında bulundu. Trump, Kanada’dan gelen otomobillere %25 oranında gümrük vergisi getirme planını duyurduğunda, Kanada Başbakanı misilleme tarifeleri uygulayacaklarını belirtti.