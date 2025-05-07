Grzegorz Braun Protesto Düzenledi, AB’yi Hedef Aldı

PROTESTO ARAŞTIRMASI

Grzegorz Braun, Polonya’daki cumhurbaşkanı adaylarından biri, dikkat çekici bir eylem gerçekleştirdi. Katowice şehrinde bulunan Sanayi Bakanlığı’na resmi bir ziyaret sırasında Braun, bakanlık önünde Avrupa Birliği’ne yönelik sert bir protesto düzenleyerek gündeme geldi.

EU BAYRAĞIYLA SİLMENİN ANLAMINA

Braun, Avrupa Birliği bayrağını ilk olarak göndere asılı yerden indirerek dikkatleri üzerine çekti. Ardından bayrağı kullanarak ayaklarını silen Braun, protestosunu daha da ileri götürerek AB bayrağını ateşe verdi. Bu eylemin ardından, protestoya ait videoları sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

Yaptığı paylaşımda, “Burası Polonya, Brüksel değil.” ifadesini kullanarak protestosunun amacını ve mesajını net bir şekilde ortaya koydu. Bu eylemi, Polonya’nın Avrupa Birliği’ne karşı olan bazı tepkilerini simgeliyor. Kombine edilen bu unsurlar, Braun’un seçmenleri üzerinde etki bırakmayı amaçladığını gösteriyor.