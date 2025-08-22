GsB, 4.400 Sözleşmeli Personel Alıyor. Başvurular Eylül veya Ekim’de Bekleniyor. Sonuçlar, Resmi İnternet Sitesinde Yayınlanacak

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı için toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sürecini başlattı. Bu alımda 150 büro personeli, 1000 koruma ve güvenlik görevlisi, 500 bakım-onarım personeli ile 2750 temizlik görevlisi istihdam edilecek. GSB personel alımı ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan personel alım sürecinde başvurular tamamlanmış olmasına rağmen, sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Adaylar, başvuru sonuçlarını sabırsızlıkla beklerken, bu süreçle alakalı gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başvuru sonuçlarının Eylül veya Ekim ayı içinde açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin tarih, GSB tarafından henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı için, adayların resmi internet sitesi (www.gsb.gov.tr) ve e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürütüleceği sözleşmeli personel alımına dair kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi bir nitelik kazandı. Bakanlığın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 4.400 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alım için belirlenen kadrolar tanımlandı. Bu kapsamda istihdam edilecek personel, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelindeki tesislerinde görev alacak. Başvurular başlayınca, adaylar gerekli şartlar, takvim ve diğer bilgilere Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

SONUÇLARIN ÖĞRENİLMESİ KOLAYLAŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alım sürecinde, başvuru sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilecek. Adaylar, sistemde T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, kendilerine özel sonuç ekranına erişebilecek. Bu ekrandan, başvuru sonucu ile yerleştirme durumu, başarılı veya yedek aday olup olmadıkları gibi bilgiler detaylı bir şekilde görüntülenecek. Ayrıca sistem üzerinden, sonuçlarla birlikte adaylara izlemeleri gereken adımlar, belge teslim tarihleri ve başvuru sonrası süreçlere dair yönlendirmeler de sağlanacak. Bu şekilde sürecin daha şeffaf ve ulaşılabilir olması hedefleniyor.