GSB, 450 Yurt Yönetim Personeli Alacak

YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürlüklerinde görev alması için 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alacak. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, bu alım sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

BAŞVURU SÜRESİ VE DETAYLAR

Demir, başvuruların 12 Eylül tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Adaylar için sürecin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, başvuruların elektronik ortamda alınacağı adres https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ olarak duyuruldu.