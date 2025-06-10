Gsb Elazığ Yurtları Sergisi Büyük İlgi Gördü

SERGİ ETKİNLİĞİNE BÜYÜK İLGİ

GSB Elazığ Yurtları, burada kalan öğrenciler tarafından düzenlenen sergi etkinliği ile göz doldurdu. Bir yıl boyunca Elazığ yurtlarında kalan öğrenciler, katıldıkları sanatsal ve kültürel etkinliklerde ürettikleri eserleri, yıl sonu sergisinde sergiledi. Gençlerin el emeği ile ortaya çıkan birbirinden kıymetli eserler, sergide büyük ilgi gördü.

ÇEŞİTLİ SANAT DALLARI SERGİLENDİ

GSB yurtlarında gerçekleştirilen etkinlikte, rölyef, kanaviçe, amigurumi, el işlemeli havlular, ahşap boyama, filografi, geri dönüşümden kazandırılan eserler ve dikiş gibi birçok el emeği sanat eseri sergilendi.

KURUMSAL DESTEK VE KURS FAALİYETLERİ

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “GSB Elazığ Yurtlarımız on bine yaklaşan kapasitesiyle öğrencilerimizin beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta. Yurtlarımızda bulunan 7 adet genç ofis, eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin zamanlarını verimli geçirmelerini sağlıyor. Bu bağlamda yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz el sanatları ile rölyef, kanaviçe, amigurumi ve ahşap boyama gibi etkinlikler yapıyorlar. Öğrencilerimiz 1 yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru işlerini yurtlarımızda düzenlenen yılsonu sergilerinde sergilediler. Bizler de sergileri gezerek yapılan emekleri gördük, öğrencilerimizin sergiledikleri ürünleri çok beğendik; gerçekten harika şeyler üretmişler. Ayrıca, yurtlarımızda görev alan tüm personeli ve öğrencileri tebrik ediyorum. Güzel ürünler ortaya çıkarmışlar. Biz yurtlarımızda sportif, sanatsal birçok kursu devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin hem kendilerini geliştirmelerini hem de zamanlarını verimli kullanmalarını amaçlıyoruz” dedi.

GELECEK ETKİNLİKLER

Elazığ Yurtları’ndaki bu tür etkinliklerin devam edeceği, öğrencilerin hem sanatsal hem de spor alanındaki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.