Gsb Personel Alımı Sonuçları Bekleniyor

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI BEKLENİYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alım sonuçları heyecanla bekleniyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, GSB personel alım sonuçlarına ve isim listelerine ulaşmak için araştırmalarını sürdürüyor. Bakanlık, bu konu ile ilgili tüm detayları haberin ilerleyen bölümlerinde sunuyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alım sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilen bir konu. Bakanlık, 17 Ağustos’ta destek personeli (temizlik) için alınan başvuruların sona erdiğini duyurdu. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 18 Ağustos’un gece yarısına kadar devam edecek. Bakanlık, personel alım sonuçlarının eylül veya ekim aylarında açıklanmasını planlıyor.

SONUÇLARA İTİRAZ İŞLEMLERİ

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Sonuçlara itiraz etmek isteyenler, ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı’na başvuru yapmalıdır. İtirazlar, 3 iş günü içerisinde değerlendirilecek ve sonuç, adayın belirttiği posta adresine iletilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI VE YERLEŞTİRME KURALLARI

1) Başvurular, pozisyon için gerekli niteliklere uygunluk açısından incelenecek. Şartları taşımayan adayların başvuruları iptal edilecektir. 2) Yerleştirme işlemleri KPSS puanına dayanarak yapılacak. En yüksek puanı alan adaylardan başlayarak, her pozisyon ve il için ilan edilen sayıda aday yerleştirme fırsatı kazanacak. 3) Asıl veya yedek sıralamada yer alamayan adaylar, KPSS’de 50 ve üzeri puan almış olsa dahi müktesep hak elde edemeyecek. 4) Yedek sıralamasında bulunan adaylar, bu listede yer almanın sonraki alımlarda müktesep hak sağlamayacağını bilmelidir.