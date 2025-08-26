Gsb Sonuçları Hala Açıklanmadı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kapsamlı alım sürecinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için değerlendirme süreci halen sürdürüyor. 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, gözler şimdi sonuç açıklamasına çevrildi. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasından dolayı, sonuçların dijital ortamda açıklanması bekleniyor. Adaylar, başvuru sonuçlarını öğrenmek için resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları dikkatle takip ediyor.

SONUÇ TARİHİ BEKLENİYOR

Bakanlık henüz sonuçlarla ilgili kesin bir tarih vermemiş olsa da, GSB personel alımı sürecine dair son gelişmeler Eylül ayına işaret ediyor. GSB personel alımı sonuçları henüz belirtilmedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4 bin 400 personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair kesin bir bilgi paylaşmamış durumda.

ALIM KONTENJANLARI VE KATEGORİLERİ

Mevcut durum itibarıyla, GSB bünyesine alınacak personel için kontenjanlar şu şekilde belirlenmiş:

– Destek personeli temizlik 1. grup: 1251 Erkek

– Destek personeli temizlik 2. grup: 1499 Kadın

– Koruma ve güvenlik görevlisi 1. grup: 75 Erkek (lisans)

– Koruma ve güvenlik görevlisi 2. grup: 75 Kadın (lisans)

– Koruma ve güvenlik görevlisi 3. grup: 554 Erkek (ön lisans)

– Koruma ve güvenlik görevlisi 4. grup: 446 Kadın (ön lisans)

– Destek personeli bakım onarım tesisat: 137 Erkek/Kadın

– Destek personeli sıhhi tesisatçı: 143 Erkek/Kadın

– Destek personeli iklimlendirme personeli: 220 Erkek/Kadın

Adaylar, GSB personel alımı sorgulama ekranına erişmek için gerekli linki takip edebilir.