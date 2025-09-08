GSB Yaz Kulübü Balıkesir’de Tamamlandı

GSB GENÇLİK KULÜBÜ YAZ KULÜBÜ KAPANIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir’de 50. Yıl Spor Parkı’nda gerçekleştirilen kapanış şenliği ile sona erdi. Etkinlikte, gençler sergi alanında yaz boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı. Şenlik boyunca yapılan atölye çalışmaları, spor müsabakaları ve serbest etkinlikler sayesinde öğrenciler yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşadı. Performanslarını sahneye taşıyan gençler, mini konserlerle izleyicilere unutulmaz müzik dolu anlar sunarak etkinliğe renk kattı.

GENÇLER YAZ BOYUNCA EĞİTİM ALDI

Kapanış sonrası yaz etkinliklerine katılan gençlere belgeleri verilerek program tamamlandı. Yaz dönemi boyunca öğrenciler, görsel sanatlar, spor etkinlikleri, yabancı dil dersleri, el sanatları ve teknoloji etkileşimi gibi çeşitli alanlarda eğitim alarak ilgi alanlarını keşfetti ve kendilerini geliştirdi. Gençler, robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları gibi uygulamalarla analitik düşünme ve problem çözme becerilerini artırdı. Bunun yanında, milli ve manevi değerler eğitimi ile toplumsal ve kültürel bağlarını da güçlendirmiş oldular.

EĞİTİMLER SOSYAL BECERİLERİ GÜÇLENDİRDİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Bu yaz, gençlerimize eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sunmak amacıyla 11 Gençlik Merkezimizde GSB Gençlik Yaz Kulübü’nde bir araya geldik. Yaklaşık üç ay süren bu çalışmalar sayesinde, hep birlikte sağlıklı, mutlu ve hareket dolu bir yaz geçirdik. Her bir gencimiz, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini güçlendirdi, takım çalışmasını öğrendi, hayal gücünü geliştirdi ve spora, sanata ve kültüre olan ilgilerini pekiştirdi. Bu süreçte edindikleri deneyimler, hayat boyu onlara rehberlik edecek. Bugün, bu başarıları hep birlikte kutluyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.