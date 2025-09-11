Gsb Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı

GENÇLERE MUTLU HABER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!” şeklinde ifadelerle, yurtta yerleşen gençleri kutladı. Ayrıca, 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylanmasını hatırlattı.

KAYIT SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Kayıt süreciyle ilgili önemli noktalar şöyle: Son kayıt tarihi 13 Eylül 2025, saat 23.00 olarak belirlenmiş. Kayıt işlemi, e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmeti aracılığıyla taahhütname onaylanarak gerçekleştirilecek. İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası şubeleri ve ATM’leri üzerinden ödenebilecek.

ÜCRET BİLGİLERİ VE YURT HAKKI

Ücretler, güvence bedeli ile gün bazında yatak ücretlerinden oluşuyor ve yurda yerleştirme tarihine göre farklılık gösterebiliyor. Ayrıca, yurt hakkının geçerliliği için süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda yerleştirmenin iptal olabileceği belirtiliyor.