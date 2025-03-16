GSK İlaçları Cinsel Davranışları Etkiliyor Mu?

İLAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Huzursuz bacak sendromu gibi hareket bozukluğu yaşayan hastalar, tedavi için kullandıkları ilaçların cinsel davranışlarını olumsuz etkilediğine dair uyarılar almadıklarını belirtiyor. BBC’yle konuşan 20 kadın, kendilerine verilen ilaçların hayatlarına büyük zarar verdiğini paylaştı. GSK tarafından hazırlanan bir rapor, dopamin agonisti olarak adlandırılan ilaçlarla “sapkın” cinsel davranışlar arasındaki bağlantının 2003 yılından beri bilindiğini ortaya koyuyor. Prospektüslerde bu yan etkilere dair net bir referans yok; ancak Birleşik Krallık’ın ilaç düzenleyici kurumu, cinsel istekte artış ve olumsuz davranışlar konusunda genel bir uyarı yapılmış olduğunu ifade ediyor. GSK ise ilaçların prospektüslerinde “değişen” cinsel isteklere yer verildiğini bildiriyor.

DÜRTÜLERİN ANLAŞILAMAMASI

Riskli cinsel davranışlar gösteren kadınlardan bazıları, bu duruma neyin neden olduğuna dair bir fikirleri olmadığını söylüyor. Bazı kadınlar, daha önce hiç yapmadıkları alışverişe veya kumar oynamaya yöneldiklerini belirtiyor. Claire adındaki bir hasta, hamileliği sırasında huzursuz bacak sendromu geliştirmiş ve bu sorunun yanında uyku problemleri ve ciltte karıncalanma hissetmiş. Doktorları tarafından dopamin agonisti olan ropinirol verilmiş ancak kendisine yan etkilerini bildirmemişler. Claire, ilacın başlangıçta etkili olduğunu ancak zamanla kendisinde cinsel dürtülerin arttığını söylüyor. “Bunu yalnızca sapkın olarak tarif edebilirim,” diyor Claire.

DÜŞÜNCE ve DAVRANIŞ FARKLILIĞI

Dopa­min agonistlerinin yan etkileri, dopaminin etkilerini taklit etmeleri sebebiyle ortaya çıkıyor. Bu ilaçlar insanların davranışlarını etkileyebiliyor. 2003 tarihli GSK raporunda ise Parkinson hastalığı için ropinirol etkisiyle yaşanan sapkın davranışları kaydedildi. Bu vakalardan biri, 63 yaşında bir adamın cinsel saldırıda bulunduğu durumdu. İkinci bir hasta ise teşhircilik ile ilgili sorunlar yaşamış. Cambridge Üniversitesi’nde görevli nöropsikiyatri profesörü Valerie Voon, bu tür cinsel davranışların yaygınlığının bilinmediğini ve toplumsal damgalama yüzünden daha az bildirildiğini aktarıyor. Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliyeti Enstitüsü, bu ilaçların olumsuz etkilerinin hastaların yalnızca yüzde 6-17’sinde görüldüğünü bildiriyor.

ÇOK BOYUTLU ETKİLER

İngiltere’de yaşayan bir başka hasta Sarah, kendisine farklı bir agonist ilacının reçetelendiğini ve bu ilacın cinsel bağımlılığını artırdığını belirtiyor. İnternetten kullanılmış iç çamaşırı satışı yapmaya ve yüksek miktarda borca girmeye başladığını ifade ediyor. Sue adındaki bir başka kadın ise doktorlarına yakın zamanda kumara başladığını belirtmesine rağmen, reçetelenen ilaçların yan etkileri hakkında uyarıldığını söylemiyor. Bu durumda borçları 80 bin sterline kadar çıkmış.

BBC, GSK’ye karşı dört Parkinson hastası tarafından açılan bir davadan haberdar oldu. Bu kişiler, ropinirol kullanımı nedeniyle borçlandıklarını ve ilişkilerinin zarar gördüğünü iddia ettiler. Diğer ülkelerde de benzer durumlar yaşandı; Fransa’da bir kişi, ropinirolun kendisine homoseksüel dürtüler kazandırdığı için tazminat aldı. ABD’de ise bu ilaçların yalnızca kısa süreli tedavilerde kullanılmasını öneren tavsiyeler mevcut.

İLAÇ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMALAR

Doktorlar, yan etkiler konusunda daha dikkatli olmalılar. GSK’nın açıklamasında ropinirolun sağlık yetkilileri ile paylaşılarak prospektüs bilgilerinin güncellendiği belirtiliyor. Artık yan etkileri arasında “değişen veya artan cinsel istek” gibi ifadeler yer alıyor. Türkiye’de de benzer şekilde bu ilaçların yan etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Prospektüslerdeki yan etkilerin sıklığı “bilinmiyor” kategorisi altında belirtiliyor ve bu nedenle hastaların bilgilendirilmesi gerekken bir konudur.