GSO Başkanı Adnan Ünverdi, İhracatı Açıkladı

GAZİANTEP’TEN YAPILAN İHRACAT RAKAMLARI

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Ağustos ayında Gaziantep’ten gerçekleşen ihracatın 808 milyon 743 bin dolar olduğunu belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Ünverdi, Ocak-Ağustos döneminde Gaziantep’ten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış göstererek 6 milyar 523 milyon 561 bin dolara ulaştığını aktardı. Gaziantep’in aylık ve dönemsel ihracat açısından 6. sırada bulunduğunu ifade eden Ünverdi, “Her koşulda büyük özveriyle mücadelesini sürdüren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zorlukları atlatmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” dedi.

ÜRETİMDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Sanayi üretimi ve dış pazarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Adnan Ünverdi, üretim yapan kesimlerin karşılaştığı sorunları sürekli gündeme getirdiklerini ve çözüm önerilerini ilgili bakanlık ve kurumlara ilettiklerini kaydetti. Ünverdi, “Ekonomi politikalarında, reel sektöre odaklanılması konusunda bir beklenti içerisindeyiz. Ekonomimiz ve kalkınmamızın ana unsuru olan sanayimizi yeniden ayağa kaldıracak öncelikli adımalar ve kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisinin toparlanma reçetesi olarak gördüğümüz ve destek verdiğimiz OVP ile buna bağlı sıkılaştırma politikaları çerçevesinde en büyük zorluğu yaşayan üreten kesim olmuştur. Tabii ki enflasyon, ülkelerin ekonomileri için en büyük sorun, yıkıcı ve bozucu bir unsurdur.”

İHRACATI DESTEKLEMEK İÇİN ÖNERİLER

Enflasyonla mücadelenin sürmesi gerektiğini ancak ihracatı, işletmeleri ve sanayiyi ayakta tutmanın da önem taşıdığını vurgulayan Ünverdi, “İş dünyasının en büyük problemi haline gelen finansmana erişimdeki zorlukların ve yüksek maliyetlerin bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu aşamada ticari kredilerde büyüme sınırının gevşetilmesi, daha uzun vadeli ve düşük maliyetli reeskont kredi imkanı sağlanması, özellikle emek yoğun sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınması ve KOBİ’lerimize yönelik desteklerin artırılması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine, ticaretimize ve ihracatımıza katkıda bulunacaktır” şeklinde ifadelerine yer verdi.