GSO Başkanı Ünverdi’den Bayram Mesajı

GÜZEL GÜNLERİN ANLAMINA VURGU

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, bayramların sevgi, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günler olduğunu ifade ediyor. Ramazan Bayramı’nın hem ülkemizde hem de dünyada hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Ünverdi, manevi anlamı yüksek olan Ramazan ayının ardından bayram sevincinin paylaşıldığını belirtiyor. “Bu müstesna günler manevi iklimi, dayanışma ve geçmişten bugüne hatıralarıyla hepimiz için çok özel ve kıymetlidir. Bugünler aile büyüklerimizin gönlünü alma, yakınlarımızla bir arada olma, dargınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşma günleridir” diyor.

BİRİBİRİNE GÜÇ VERME ZAMANI

Sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe duyulan ihtiyacın arttığını dile getiren Ünverdi, “İnternet dünyası, şiddet ve olumsuz içerikli yayınların toplum üzerinde ciddi dezenformasyona neden olduğu bir ortamda, dini ve milli bayramlarımız, geleneklerimiz ve tüm değerlerimizle sosyal bağlarımızı çelikten bir halat gibi güçlendirmeliyiz” şeklinde devam ediyor. Bayramların, herkes için bir sevinç kaynağı olduğuna dikkat çeken Ünverdi, “Bu yüzden bayramlar hepimiz için bir sevinç, güç kaynağı ve çok önemli bir fırsattır. Telefonla arayarak değil, mümkün olduğunca bayram ziyaretleriyle bir araya gelmeli, kaynaşmalı, gelenek ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız” ifadelerinde bulunuyor.

Dünyadaki savaşlar ve sıkıntıların sona ermesi dileğinde bulunan Ünverdi, “Dünyanın çeşitli coğrafyalarında maalesef acı, açlık ve savaş şartlarında milyonlarca insan yaşamını idame ettirebilmek için olağanüstü bir mücadele veriyor” diyor. Bu özel günlerin mazlumların gözyaşlarının dinmesine ve dünya genelinde barış ile insan haklarının egemen olmasına katkı sağlamasını dilediğini belirtiyor. Ramazan Bayramı’nın İslam aleminin ve aziz milletin kardeşlik duygularını pekiştirmesine vesile olmasını isteyen Ünverdi, “Odamız üyelerinin, kıymetli hemşehrilerimin, milletimizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” diyerek sözlerini sonlandırıyor.