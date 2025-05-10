GSO Başkanı Ünverdi, Naci’yi andı

GAZİANTEP SANAYİSİNE KATKILARI VE ANMA MESAJI

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu’nun vefatının 17. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Ünverdi, “Gaziantep sanayisinin öncülerinden, örnek bir sanayici ve hayırsever bir insan olan merhum Naci Topçuoğlu’nu aramızdan ayrılışının 17. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Gaziantep Sanayi Odası’na uzun yıllar emek vermiş, Meclis Başkanlığımızı yürütmüş ve hem Gaziantep’in hem de ülkemizin sanayi alanında kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştur” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

EĞİTİME VERDİĞİ DESTEKLER

Naci Topçuoğlu’nun sadece sanayideki başarılarıyla değil, eğitime verdiği destekle de genç nesillerin yolunu aydınlattığını belirten Ünverdi, “Özellikle gençlerimizin nitelikli eğitim alabilmesi adına hayata geçirdiği projeler, kurduğu eğitim kurumları ve kazandırdığı eserlerle bugün hala hafızalarda yerini korumakta, binlerce insana dokunmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak merhum başkanlarının hatırasını daima yaşatacaklarını ve onun vizyonundan ilham almayı sürdüreceklerini vurguladı.

ANMA TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Ünverdi, merhum Naci Topçuoğlu’nun yarın saat 11:00’de Gaziantep Asri Mezarlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek anma töreni ile anılacağını açıkladı. Bu etkinlik, Topçuoğlu’nun Gaziantep sanayisine ve toplumuna katkılarını anmak için önemli bir fırsat sunuyor.