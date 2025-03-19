GSO Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

MECLİS TOPLANTISINA KATILIM

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda GSO’nun gerçekleştirdiği faaliyetler, yürüttüğü çalışmalar, güncel ekonomik gelişmeler ve meclis üyelerinin iş dünyasına yönelik talepleri değerlendirildi.

RAMAZAN KUTLAMALARI VE SANAYİ VURGUSU

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ve yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Konukoğlu, “Ülkemiz ve dünya ekonomisinin zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde, sanayiciler olarak bizler üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak küresel dalgalanmalar, ekonomik belirsizlikler ve bölgesel gelişmeler sanayimizi doğrudan etkiliyor. Ekonomimizin temel taşı olan sanayi sektörümüzü güçlendirecek adımlarla yolumuza devam etmek, buna bağlı olarak istihdamı koruyarak ve ihracatta yeni pazarlara açılarak Gaziantep’in üretim gücünü daha da yukarı taşımak durumundayız” dedi.

FAİZ İNDİRİMİ VE ENFLASYONLA MÜCADELE

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, Merkez Bankası’nın üçüncü kez politika faizinde indirime gittiğini belirtti. Şubat ayında 250 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 42,5’e düştüğünü söyleyen Ünverdi, “Bankacılık sektörü faiz indirimlerini mevduat faizlerine hemen yansıttığı gibi indirimlerin ticari kredilere de hemen yansımasını bekliyoruz. Daralan piyasa şartlarına üreten kesimin zorluklarını her platformda dile getiriyoruz. Enflasyonla hep birlikte mücadele ettiğimiz bu süreçte, reel faizin de bir an önce makul seviyelere çekilerek sanayicinin de nefes alması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

DÖVİZ KURU VE İHRACATTAKİ GELİŞMELER

Döviz kurunda hareketlilik başladığını belirten Ünverdi, “Özellikle Euro’da yaşanan artışlar ihracatçılarımıza olumlu yansıyacaktır. Ekonomi yönetimi kontrollü geçiş için sıkılaştırmayı sürdürürken, faiz ve döviz kurundaki göstergeler ülkemiz ekonomisinde yeni bir dönemece yaklaşıldığını gösteriyor. Beklentimiz o ki en kısa zamanda bir rahatlama süreci başlar, üreten kesimin eli rahatlar, ekonomide normalleşme sağlanarak sanayicinin elini güçlendirecek ve yatırım iştahını artıracak adımlar kısa sürede atılır” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP’İN İHRACAT VERİLERİ

Gaziantep’in ekonomik verilerine de değinen Ünverdi, “Gaziantep’ten şubat ayında 803 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yapılan ihracatta tekstil ürünleri yüzde 36,5 ile birinci sırada, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri yüzde 34,5 ile ikinci sırada, kimya ve plastik ürünleri ile yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadır” şeklinde konuştu.

AYAKKABI OSB’DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, bölgedeki yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Özpolat, “OSB’mizde, 1. bölgenin yol çalışmalarının tamamı bitti. İlave genişleme alanında bulunan 132 bin metrekare yüzölçümlü parselin bedeli ödenerek tapusu alındı ve harita, imar ve proje çalışmaları başlatıldı. İlave alanda geriye kalan 673 bin metrekare alanın da alım süreci devam etmektedir. Ayakkabı OSB, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına dahil edilmiştir” dedi.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi.