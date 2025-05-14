GSO Mayıs Toplantısı Başarıyla Gerçekleşti

MECLİS TOPLANTISINDA GÜNDEM EKONOMİK GELİŞMELER

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Saim Akınal liderliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Meclis ile Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla düzenlendi. İş dünyasının talepleri, güncel ekonomik durum, üretim, ihracat ve istihdam verileri üzerine görüştükleri bu toplantıda, GSO’nun çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi verildi. Saim Akınal, toplantının açılışında Gaziantep sanayisinin gelişmesine büyük katkılarda bulunan GSO Kurucu Meclis Başkanı merhum Naci Topçuoğlu’nun 17. ölüm yıl dönümünü andı. Akınal, Gaziantep sanayisinin geçmişten bugüne kadarki üretkenliğini ve girişimcilik ruhunu vurgulayarak, “Küresel ekonomik zorluklar ve iç piyasalardaki daralmaya rağmen sanayicilerimiz yılmadan üretmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ KREDİ MALİYETLERİNİ ETKİLİYOR

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, toplantıda yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi doğrultusunda uygulanan sıkılaşma politikalarına vurgu yaparak, “Bu durum en büyük sorunumuz olan, kredi maliyetlerinin düşürülmesi konusunda beklentilerimizi ötelememize sebep oluyor. Üreten kesimin artan sıkıntıları karşısında, ticari kredi maliyetlerine çözüm bulmak zorundayız” dedi. Ayrıca, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu’nun en büyük gıda fuarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez’in katılımıyla Gaziantep’te gerçekleştirdiklerini belirtti.

GAZİANTEP’İN İHRACAT VERİLERİ ARTIYOR

Adnan Ünverdi konuşmasında, fuarın açılışına ulusal ve uluslararası temsilcilerin yanı sıra 12 ülkeden büyükelçilerin ve yaklaşık bin kişilik profesyonel alım heyetinin katıldığını açıkladı. Hedef olarak toplam 36 ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde yabancı ziyaretçinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle birlikte yaklaşık 20 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirtti. Ekonomik verilere de değinen Ünverdi, “Gaziantep’ten nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 9 oranında artışla 777 milyon 529 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. İhracatta tekstil ürünleri yüzde 35,4 ile birinci, tarımsal sanayi ve hububat ürünleri de yüzde 35,4 ile ikinci, kimya ve plastik ürünleri ise yüzde 12,2 ile üçüncü sırada yer alıyor” dedi. Meclis toplantısı soru-cevap kısmıyla sona erdi.