GSS Kapsamı Genişliyor, Emeklilere Müjde!

SGK’NIN YENİ ADIMLARI İLE EMEKLİLERİN YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

SGK, emekli vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Yıllar boyunca prim ödeyerek emeklilik hayali kuran vatandaşlar, emekli olduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmayı umuyor. Son dönemde bu konuda önemli gelişmeler yaşanıyor. GSS kapsamının genişlemesiyle bazı sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağı haberi geldi.

FİZİK TEDAVİ HİZMETLERİ ÜCRETSİZ OLDU

Emekliler, SGK anlaşmalı bazı merkezlerden fizik tedavi hizmetlerini ücretsiz alabilecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm emekliler bu hizmetten faydalanabiliyor. Fizik tedavi alternatifleri arasına dahil edilen bu hizmet, SGK tarafından finanse ediliyor. Ayrıca, tedavi süresi gerekirse uzatılabiliyor ve refakatçi masrafları da karşılanıyor.

ÜCRETSİZ KAPLICA TEDAVİSİ İÇİN ADIMLAR

Ücretsiz kaplıca tedavisine katılmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şunlardır: Öncelikle, bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji uzmanından sağlık kurulu raporu alınması gerekiyor. Emekliler, gerekli sağlık raporları ile SGK’ya başvurmalı. Uygun görülmeleri durumunda, 6 ay boyunca ücretsiz kaplıca tedavisinden faydalanma imkanı sunuluyor. Eğer tedavinin devam etmesi ihtiyaç duyulursa, yeni bir sağlık raporu ile bu imkandan daha uzun süre yararlanmak da mümkün olacak.