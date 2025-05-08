Gta 6, 26 Mayıs 2026’da Çıkacak

GRAND THEFT AUTO VI’NIN ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Oyun dünyasında büyük bir merakla beklenen Grand Theft Auto VI için heyecan giderek artıyor. Rockstar Games, özellikle “GTA 6 ne zaman çıkacak?” sorusuna nihayet kesin bir yanıt verdi. Başlangıçta 2025’in sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan oyun, geliştirme sürecindeki uzamalar nedeniyle yaklaşık 6 ay ertelendi. Rockstar Games, bu durumun sebebini “oyunculara mümkün olan en yüksek kaliteyi sunma hedefi” olarak ifade ediyor.

RESMİ DUYURU VE ÇIKIŞ TARİHİ

Resmi açıklamaya göre Grand Theft Auto VI’nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak belirlenmiş durumda. Oyunun ikinci fragmanı ise 6 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak. Yeni fragmanda, oyunun ana karakterleri Lucia ve Jason’ın yer aldığı aksiyon dolu sahneler yer alıyor. Oyunun, Vice City’ye benzer ama daha geniş ve modern bir versiyonu olan Leonida eyaletinde geçeceği anlaşılıyor. Rockstar Games’in duyurusuna göre GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya çıkacak.