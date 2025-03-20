GTB, Tarım İhaleleriyle Sektöre Katkı Sağlıyor

GAZİANTEP TİCARET BORSASI TARIM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK BİR ADIM ATTI

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), tarım sektörünü yakından takip etmeye devam ediyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletmesi’nin düzenlediği tarımsal ürün ihalelerine ev sahipliği yaparak önemli bir organizasyon gerçekleştiren GTB, hem kent ekonomisine hem de bölge tarımına kayda değer bir katkı sağladı. GTB’nin hububat ve bakliyat satış salonlarında yapılan ihaleler, sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

BİNLERCE TON ÜRÜN ALICILARIYLA BULUŞTU

İhaleler çerçevesinde, 2024 yılı üretimi 2.352,26 ton çepelli ve selektör altı mercimek ile 8 milyon 265 bin 44 ton 2. ürün dane mısır satışa sunuldu. Sektörün önde gelen temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği ihaleler, tarım sektörü için önemli bir ticaret platformu oluşturdu. Ayrıca, 4 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek iki ihalede ise 2024 yılı üretimi 410 bin 73 ton Siirt ve Antep çeşidi kuru kavlak Antep fıstığı ile 15 milyon 440 bin 4 ton mahsul buğday satışa çıkacak. Antep fıstığı, 24 parti halinde açık artırma usulüyle satılırken, buğday ise 20 parti halinde aynı yöntemle alıcılarıyla buluşacak.

GTB YÖNETİMİ İHALELERİN ÖNEMİNİ VURGULADI

İhalelerin ardından bir değerlendirme yapan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, TİGEM ihalelerinin tarım sektörü için taşıdığı önemi dile getirdi. Akıncı, “Gaziantep Ticaret Borsası olarak, ülkemiz tarımının gelişmesi ve üreticilerimizin emeklerinin hak ettiği değeri bulması için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. TİGEM’in bu ihaleleri hem üreticilerimiz hem de alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu tür organizasyonlar, tarım sektörünün canlanmasına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor” şeklinde konuştu. Akıncı ayrıca, GTB’nin tarım sektöründe bir referans noktası olmaya devam edeceğini belirterek, “Borsamız, sadece Gaziantep’in değil, tüm bölgenin tarım ve ticaret merkezi olma misyonunu sürdürüyor. Bu ihaleler de bu misyonumuzun bir yansımasıdır. Önümüzdeki süreçte de benzer organizasyonlarla tarım sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.