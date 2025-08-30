Guadalajara’da Korkunç Bir Olay

Olayın Ortaya Çıkışı

Meksika’nın Guadalajara kentinde yaşanan korkunç bir olayda, sosyal medyada “Esmeralda FG” olarak bilinen 32 yaşındaki fenomen Esmeralda Ferrer Garibay, eşi Roberto Carlos Gil Licea (36) ve çocukları Gael Santiago (13) ile Regina (7) hayatını kaybetti. Ailenin cansız bedenleri, 22 Ağustos’ta terk edilmiş bir pikap aracının içerisinde bulundu. Ancak kimlikleri günler sonra doğrulandı. Esmeralda, binlerce takipçisine yaşam tarzı ve seyahat içerikleri sunuyor. Ayrıca, Meksika’da uyuşturucu kartelleri hakkında “narkokorido” türünde şarkılarına çektiği videolarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Ailenin Taşınma Sebepleri

Ailenin kısa bir süre önce iş nedenleriyle Guadalajara’ya taşındığı öğrenildi. Roberto’nun araç alımı ve çiftçilik ile uğraştığı belirtiliyor. Cinayetlerin, bu iş faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Polis Araştırması

Polis, aracın seyir rotasını güvenlik kameralarından izleyerek bir tamir atölyesine ulaştı. Savcı Alfonso Gutiérrez Santillán, olay yerinde kan izleri ve balistik deliller bulunduğunu söyleyerek, “Adli raporlar henüz tamamlanmadı, ama elde edilen bulgular ailenin burada öldürüldüğünü neredeyse kesinleştiriyor” ifadesinde bulundu. Atölyede bulunan iki kişi sorgulandı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Sorgulamadan sonra buluştukları kişilerle birlikte, silahlı bir grup tarafından kaçırıldılar. Dört kişiden yalnızca biri son anda kaçmayı başardı, diğer üç kişi ise hâlâ kayıp.