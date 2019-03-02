Guaido: Askeri müdahale paket servis değil

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, askeri müdahale hakkında konuştu.

Venezuela’da Amerika Birleşik Devletleri’nin etkisiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido’dan açıklama geldi.

Juan Guaido, Venezuela’ya askeri müdahalede bulunulması tartışmalarına ilişkin, “Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil” dedi.

Venezuela’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden Juan Guaido, Venezuela’ya askeri müdahalede bulunulması tartışmalarına ilişkin, “Şunu anlamamız lazım, askeri müdahale paket servis, telefon edip çağrılabilen bir şey değil. Ayrıca, hükümet gasbı sona erdiği, geçiş hükümeti kurulduğu ve özgür seçimler yapıldığı müddetçe askeri müdahale arzu edilen bir seçenek değil.” dedi.

Guaido, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ülkenin resmi başkanlık konutu Quinta de Olivos’da yaptığı ikili görüşmenin ardından Arjantin Dışişleri Bakanlığında basına açıklamalarda bulundu.

Guaido, Macri ve Arjantin Dışişleri Bakanı Jorge Faurie ile yaptığı görüşmenin önemli olduğunu belirterek, “Bu ziyaretler, yalnızca Venezuela’daki hükümet gasbı hakkında konuşmak için değil, aynı zamanda diplomatik kapasitenin artırılması ve demokratik zeminin güçlendirilmesi içindir.” şeklinde konuştu.

Çok sayıda Venezuelalıyı kabul ettiği için Arjantin’e teşekkür eden Guaido, “Bugün Venezuela ile Arjantin ilişkilerinde yeni bir sayfa açılıyor. Bu ilişki demokrasiye, özgürlüğe ve insan haklarına dayanıyor. Artık içi para dolu bavullar, Venezuela’yı yıkan yolsuzluk geride kaldı. Artık sağlıklı ilişkiler kurma zamanı.” ifadelerini kullandı.

Guaido, Venezuela’daki mücadelenin ideolojiler arasında değil, savaş ve barış, demokrasi ve diktatörlük arasında olduğunu söyledi.

Başkent Caracas’ta gelecek pazartesi yapılması öngörülen karnavalı hatırlatan Guaido, “Direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Karnaval zamanı yaklaşıyor. Bizim için bir gelenek olan bu karnavalı ulusal çapta büyük bir protestoya dönüştüreceğiz.” dedi.

TRT