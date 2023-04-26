Guaido sınır dışı edildi

Venezuela’nın eski muhalefet lideri ve geçici devlet başkanı Juan Guaido, Kolombiya’dan sınır dışı edildi.

Venezuela’da eski muhalefet lideri Juan Guaido, ülkesinin geleceğiyle ilgili düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere geldiği Kolombiya’dan sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guaido, Kolombiya’da düzenlenen “Venezuela konulu” uluslararası konferansa katılıp, burada katılımcılarla ülkesindeki siyasi durumu görüşmek istediğini bildirdi.

Sınır dışı edilmesinde Venezuela yönetiminin de “parmağı olduğu” görüşünü dile getiren Guaido, “Venezuela hükümetinin zulmünden kaçmaya çalışarak Kolombiya’ya geldim ama burada da Nicolas Maduro tarafından yine zulme uğradığımı hissediyorum. Diktatörlüğün zulmü ne yazık ki bugün Kolombiya’ya da sıçradı. ” dedi.

Guaido, sınır dışı edildiği Kolombiya’dan uçakla ticari bir uçakla ABD’ye gideceğini ve burada daha detaylı açıklamalar yapacağını aktardı.