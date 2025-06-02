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Guanajuato’da Yangın, 12 Ölü

YANGINDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Meksika’nın orta bölgesinde bulunan Guanajuato eyaletinin San Jose Iturbide kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen yangında en az 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet Başsavcılığı, olayın ardından yapılan açıklamada yangının nedenini belirlemek amacıyla “derhal” soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangınla ilgili kimlik tespiti ve kanıt toplama çalışmaları yürütmek üzere, aralarında ceza müfettişleri ve çeşitli alanlarda uzmanların da olduğu görevliler olay yerine yönlendirildi.

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