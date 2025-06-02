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Guanajuato’da Yangında 12 Kişi Öldü

YANGINDA CAN KAYBI

Meksika’nın Guanajuato eyaletindeki bir rehabilitasyon merkezinde meydana gelen yangında, 12 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 3 kişinin yaralandığı bilgisi veriliyor. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, San Jose Iturbide kentinde uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın sonucunda, binada bulunan 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 3 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. Yetkililer, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını aktarıyor. Meksika basınındaki haberlerde, bazı “özel” rehabilitasyon merkezlerinin denetlenmediği, finansman eksikliği olduğu ve burada tedavi gören kişilerin sık sık istismar mağduru olabileceği dile getiriliyor.

ŞİDDET OLAYLARI VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Şiddet olaylarının yaygın olduğu Meksika’da, rehabilitasyon merkezlerinin benzer “saldırıların” hedefi olabileceği vurgulanıyor. Guanajuato eyaleti, yüksek cinayet oranlarıyla dikkat çekiyor. Eyaletteki cinayetlerin, yeni nesil Jalisco karteli ile “Santa Rosa de Lima Cartel” isimli suç örgütü arasındaki çatışmalar nedeniyle arttığı düşünülüyor.

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