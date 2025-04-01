Guardiola: Haaland 5-7 Hafta Yok

PEP GUARDIOLA’DAN HAALAND AÇIKLAMASI

Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bournemouth karşısında ayak bileğinden sakatlanan Norveçli futbolcu Erling Haaland’ın 5 ile 7 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını belirtti. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de, FA Cup çeyrek finalinde yaşanan bu sakatlık sonrası Guardiola, Haaland’ın durumu hakkında bilgi verdi.

HAALAND’IN SAKATLIĞI HAKKINDA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

Leicester City ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, 24 yaşındaki oyuncunun sakatlığının üzücü olduğunu dile getirdi. Guardiola şu sözleri aktardı: “Doktorlar bana 5 ila 7 hafta arasında dediler. Umarım sezon sonu ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası için hazır olur. Bazen bu tür şeylerin yaşandığı yıllar oluyor. Tüm sezon boyunca oldu. Sezon sonunda olsaydı farklı olabilirdi derdim. Sezon boyunca yaşanan tüm sakatlıklar için üzgünüm ve Erling için de üzgünüm.”

HAALAND’IN PERFORMANSI

Haaland bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 40 maçta 30 gol ve 4 asistlik performans sergiliyor.