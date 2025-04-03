Guardiola: Şampiyonlar Ligi’ne Katılmak Büyük Başarı

MANCHESTER CITY’NİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

İngiltere Premier Ligi’nde hedeflerinden uzak kalan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Manchester City’nin gelecek sezon bu turnuvaya devam edip edemeyeceği hala netlik kazanmadı. İspanyol teknik adam Pep Guardiola, bu durumla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Guardiola, Fenerbahçe’yi çalıştıran Jose Mourinho’ya hak verdiğini dile getirdi.

Leicester City maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Guardiola, Manchester City’nin her yıl Şampiyonlar Ligi’ne katılmasının beklenmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Bir basın mensubunun, Mourinho’nun 2018 yılında yaptığı, Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın ve ligi City’nin ardından ikinci sırada tamamlamanın teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarılarından biri olduğu yönündeki sözlerini sorduğu sırada Guardiola, “Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmak, yaşadığımız sorunlara rağmen orada olmak büyük bir başarı olur. Jose’nin bunu niye söylediğini şimdi anlıyorum. Kulüp için, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyoruz” diye yanıtladı.

BÜYÜK TAKIMLARIN ZORLUKLARI

Guardiola, herkesin City’nin her zaman Şampiyonlar Ligi’nde olacağını varsaydığını belirterek, “Bu zor. Aksi takdirde tüm büyük takımlar her sezon Şampiyonlar Ligi’nde olurdu. Ancak durum böyle değil” dedi. İspanyol teknik adam, bu sezon yaşanan başarısızlığın ardındaki sebebi ise sakatlıklar olarak açıkladı. “Bu sezon çok garip, çok zordu. Öncelikle gerekli oyuncularımız yoktu. Başlıca sebep bu. Sonra, başka birçok faktör var ama özellikle bu. Oyuncularınız yoksa tüm müsabakalarda yarışamazsınız” ifadesini kullandı.