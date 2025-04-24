Guatemala Başkanı Arevalo, Pacheco’yu savundu

AREVALO’DAN GÖZALTILARA TEPKİ

Guatemala’nın devlet başkanı Bernardo Arevalo, Sürdürülebilir Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Luis Pacheco’nun gözaltına alınmasıyla ilgili olarak sert açıklamalarda bulundu. Başkent Guatemala’da düzenlediği basın toplantısında Arevalo, Pacheco’yu gözaltına alan Cumhuriyet Savcılığı’nı eleştirerek, “Bu, Guatemala halkının iradesine karşı bir saldırıdır.” ifadelerini kullandı. Hükümet ve vatandaş olarak öfke duyduklarını belirten Arevalo, yaşananların yalnızca bir kişiye yönelik olmadığını, 2023’te halkın seçimleri çalma girişimlerine karşı verdiği demokratik direnişe yapılmış bir saldırı olduğunu savundu.

HAK ARAYIŞI VE BİRLİK ÇAĞRISI

Arevalo, Pacheco ve yerli hareket “48 Cantones”in dört üyesine yönelik gözaltı kararlarını, barışçıl demokratik direnişin kriminalize edilmesi olarak değerlendirdi. Halkı birlik olmaya çağıran Arevalo, geçmiş hükümetler döneminde yaşanan büyük yolsuzluk vakalarını görmezden gelen savcılığın, “savcılıkta çöreklenmiş suçluların” mevcut karanlık ve baskıcı döngüye son vermesi için acil olarak harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi. Cumhuriyet Savcılığı’nın, Pacheco’yu yasa dışı örgüt kurmak, suç işlemeye tahrik, adaleti engelleme, isyan ve terörizm suçlamalarıyla gözaltına aldığını bildirdi.

TUTUKLAMALARIN ARKASINDAKİ İDDİALAR

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, adını açıklamayan bir yargı kaynağı, Pacheco’nun Ekim 2023’te ülkeyi felç eden gösterilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığını açıkladı. Arevalo’nun bu konudaki açıklamaları, ülkedeki siyasi gerginliği ve halkın demokratik haklarını savunma mücadelesini gözler önüne seriyor.